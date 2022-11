Leclerc salva la Ferrari dall'umiliazione finale: ora cambia tutto?

20 novembre 2022 a

(LaPresse) - Il campione del mondo, Max Verstappen, con la Red Bull, ha vinto anche l'ultimo gran premio di Formula 1 della stagione, ad Abi Dhabi. Alle sue spalle il ferrarista Charles Leclerc, che con questo piazzamento conquista il secondo posto finale nel Mondiale, battendo l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, giunto terzo. Alle loro spalle, ai piedi del podio, l'altro ferrarista Carlos Sainz e la Mercedes di George Russell. Ritirirata l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che conclude la stagione senza neanche una vittoria.

"Ho dato il 110% dal primo all'ultimo giro. Non potevamo fare di più, ma abbiamo fatto una gara perfetta, e con una strategia diversa rispetto a Perez, siamo riusciti a portarla a termine. Spero che il prossimo anno saliremo di un gradino, ma considerato dove eravamo l'anno scorso abbiamo fatto un grande passo avanti". Lo ha detto il ferrarista Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, dove ha conquistato il secondo posto in gara e nel Mondiale.

È stata una stagione perfetta, e oggi una bella gara, incentrata sulla gestione delle gomme, ce ne siamo presi cura dal primo all'ultimo giro. Per me è la quindicesima vittoria della stagione, ed è incredibile: è stata un'annata speciale ed è stato piacevole lavorare con il team. Rispetto all'anno scorso è stata una stagione più facile e sarà dura replicarla il prossimo anno". Lo ha detto il campione del mondo della Formula 1, Max Verstappen, al termine dell'ultima gara, ad Abu Dhabi, dove ha migliorato ancora il suo record di vittorie in una stagione, salendo a 15.