Qatar 2022, birra vietata allo stadio? Il trucco con cui fregano gli emiri

Tra le mille polemiche legate al Mondiale che è appena iniziato in Qatar, quella sulla birra e più in generale sulle bevande alcoliche ha fatto infuriare i tifosi che hanno seguito la propria Nazionale negli Emirati. Nonostante le autorità del paese avessero inizialmente assicurato che non ci sarebbero stati problemi in questo senso, anche perché ci sono sponsor legati a marchi di birra che sganciano milioni, a due giorni dall’inizio del Mondiale è arrivata la decisione controversa.

È infatti stata vietata la vendita nei pressi degli stadi, mentre è concessa soltanto nelle zone dedicate all’accoglienza dei tifosi (esclusivamente stranieri). Alcuni però non si sono fatti scoraggiare: su diversi siti risulta sold out la cover della Coca-Cola pensata appositamente per nascondere lattine di birra o altri tipi di alcolici. Dal Qatar sono infatti diventate virali le foto di alcuni tifosi, ovviamente anonimi per evitare problemi seri con le autorità locali, che hanno mostrato la birra celata dalla cover della Coca-Cola.

La Fifa aveva discusso a lungo con il Qatar su questa delicata questione, dato che nella religione islamica l’alcol è assolutamente vietato. Inizialmente era stato trovato un compromesso che prevedeva la vendita di birra in appositi stand fuori dagli stadi, ma alla fine gli emirati si sono rimangiati tutto e hanno preteso che la birra non venisse venduta nei luoghi dove si giocano le partite.