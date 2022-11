David Beckham, brutali minacce in Qatar: "Verrai distrutto"

21 novembre 2022 a

a

a

David Beckham ha ricevuto parecchie critiche per la scelta di accettare il ruolo di ambasciatore del Mondiale di Qatar 2022. D’altronde l’ex calciatore britannico ha ricevuto un sacco di soldi, difficili da rifiutare anche per chi è già ricchissimo come lui: pare infatti che gli emiri lo abbiano assoldato per oltre 150 milioni di euro, tra l’altro per un ruolo di facciata e quindi non particolarmente impegnativo.

Il finto malore per evitare l'arresto: Valencia, la mossa clamorosa della star dei Mondiali

Beckham ha ignorato tutti quelli che gli chiedevano di non accettare ed è diventato uno strumento della propaganda qatariota. Per la partita di esordio dell’Inghilterra, vinta per 6-2 contro l’Iran, l’ex calciatore è apparso in tribuna al Khalifa International Stadium, mentre nei giorni scorsi è stato visto in giro per la capitale, dove ha dispensato foto e autografi ai tifosi ma soprattutto si è fatto riprendere a favore di media e opinione pubblica: d’altronde lo pagano per questo… Tra l’altro prima dell’inizio del Mondiale Beckham aveva assicurato che questa sarebbe stata una piattaforma per il progresso, l’inclusività e la tolleranza.

Tifosi a caccia di birra? Impensabile in Qatar: che fine fanno | Video

In Inghilterra il famoso comico Joe Lycett ha preso posizione duramente contro l’ex calciatore: “Se interrompi la tua relazione con il Qatar donerò 10mila sterline dei miei soldi a enti di beneficenza che sostengono le persone ‘queer' nel calcio. Tuttavia, se non lo fai, getterò i soldi in un trituratore a mezzogiorno di domenica prossima, poco prima della cerimonia di apertura della Coppa del Mondo e lo trasmetterò in streaming proprio qui. Non solo i soldi, ma anche il tuo status di icona gay verrà distrutto”.