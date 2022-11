Qatar 2022, l'Olanda passa all'ultimo: 2-0, ma che paura col Senegal

21 novembre 2022 a

a

a

Esordio positivo per l'Olanda di Van Gaal alla Coppa del Mondo in Qatar. Con due gol nel finale, gli orange piegano il Senegal campione d'Africa in una partita valida per la prima giornata del Girone A. Con questo successo, l'Olanda aggancia l'Ecuador al primo posto del girone e di fatto mette già una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, l'Olanda trova la zampata vincente nel finale con la stella emergente Cody Gakpo. Ci pensa poi Klaassen, entrato dalla panchina, ad arrotondare il risultato nell'interminabile recupero concesso dall'arbitro. Un Senegal forse punito troppo severamente nel risultato, la nazionale africana è infatti apparsa a tratti anche più propositiva dell'Olanda, ma ha pagato a caro prezzo l'assenza di un punto di riferimento offensivo come Sadio Manè. La squadra di Van Gaal si è limitata a controllare il gioco per lunghi tratti, in attesa di affondare il colpo nel momento decisivo. E così è stato.

Nell'Olanda, Van Gaal schiara un inedito 5-3-2 con l'interista Dumfries, Aké, van Dijk, l'ex juventino de Ligt e Blind in difesa; de Jong, Gakpo e Berghuis a centrocampo; Janssen e Bergwijn in attacco. Solo panchina per Depay. In porta c'è l'ex Foggia Noppert. Nel Senegal, l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è il capitano e trascinatore vista l'assenza di Sadio Mané. In attacco spazio a Boulaye Dia, giocatore della Salernitana.

Al Thumama Stadium di Doha le due squadre si affrontano a viso aperto e senza eccessivi tatticismi. Olanda subito pericolosa con un inserimento sulla destra di Gakpo, cross in mezzo per Bergwijn che non trova la deviazione vincente a due passi da Mendy. La replica del Senegal con Sarr che dal limite dell'area calcia di poco alto di sinistro. La squadra africana pressa molto alto e l'Olanda fatica ad impostare, con il passare dei minuti però la squadra di Van Gaal inizia a premere con maggio decisione e torna a rendersi pericolosa con un colpo di testa di poco a lato di Blind su cross dalla destra di Gakpo. Poco dopo il quarto d'ora clamorosa occasione sciupata dall'Olanda in contropiede con De Jong che tutto solo davanti a Mendy si impappina favorendo l'intervento dei difensori. La replica del Senegal ancora con Sarr che vede il suo destro a giro dal limite respinto in angolo da Van Dijk. Dopo la mezzora, di nuovo Olanda vicina al gol con Berghuis dalla distanza.

Secondo tempo che inizia sulla falsariga del primo, con le squadre che si controllano a vicenda senza affondare con decisione. L'Olanda continua a rendersi pericolosa sulle palle inattive, con Van Dijk che manda alto di poco sopra la traversa. Il Senegal prova a reagire con due tentativi velleitari di Sabaly e Diatta. Ci prova poi anche Dia, ma Noppert non si fa sorprendere. A mezzora dalla fine Van Gaal manda in campo Depay al posto di Janssen, per uno schieramento più offensivo. Il Senegal insiste e ancora Noppert salva l'Olanda su un destro forte e centrale di Diatta. Nella girandola dei cambi (dentro anche l'atalantino Koopmeiners), le due squadre modificano i loro asetti nel tentativo di trovare la zampata vincente. Così a trovare il gol vittoria nel finale è l'Olanda, con un micidiale colpo di testa di Cody Gakpo su cross dalla trequarti di de Jong. Il Senegal prova subito a reagire, sfiorando il pari con Gueye dalla distanza. Ancora l'ottimo Noppert tiene inviolata la porta dell'Olanda. In pieno recupero, infine, gli orange trovano anche il raddoppio con il neo entrato Klaassen abile a ribadire in rete un sinistro di Depay respinto dal portiere Mendy. L'Olanda è attesa venerdì dalla sfida chiave contro l'Ecuador, mentre per il Senegal sarà fondamentale battere i padroni di casa del Qatar.

(LaPresse)