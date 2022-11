Qatar 2022, Danimarca ferma al palo: pari deludente con la Tunisia

22 novembre 2022 a

Era lecito attendersi qualcosa in più dalla Danimarca, una delle squadre di media fascia più interessanti tra quelle presenti al Mondiale di Qatar 2022. E invece i danesi non sono andati oltre lo 0-0 con una Tunisia non irresistibile ma che ha interpretato bene la partita, riuscendo a creare anche alcune occasioni buone per provare addirittura a vincere.

Sebbene la partita sia stata giocata su buoni livelli tecnici e di intensità rispetto ad altre viste finora in questo Mondiale, la Danimarca ha di che rammaricarsi, essendo stata poco incisiva in zona gol. Dopo aver rischiato di passare in svantaggio, la Nazionale di Eriksen è cresciuta ed è andata vicinissima al gol del vantaggio con Cornelius, che da pochi passi ha colpito il palo in maniera clamorosa: tutti stavano già urlando al gol, era una palla soltanto da spingere dentro con la testa.

Nel finale i danesi hanno anche protestato per un tocco di mano in area di Meriah, che ha richiesto l’intervento del Var: l’arbitro Ramos ha però deciso di non concedere il tiro dagli undici metri ma anzi di punire un fallo in attacco della Danimarca. E così la sfida inaugurale del gruppo D si è chiusa con un pareggio a reti inviolate: stasera tocca alla Francia contro l’Australia.