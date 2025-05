Jannik Sinner, misterioso viaggio in Danimarca: con chi lo beccano

Tappa a sorpresa in Danimarca per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, subito dopo la finale agli Internazionali d'Italia a Roma e prima del Roland Garros a Parigi, ha deviato il suo viaggio. Sinner infatti è stato avvistato tra le strade della capitale danese, scatenando il tam-tam. La conferma in una foto di Mette Dahl, ex tennista e ora allenatrice. "Se potessi scegliere una persona al mondo che vorrei incontrare sarebbe lui", ha spiegato Dahl al tabloid danese BT.

L'allenatrice ha poi raccontato che stava camminando per Nyhavn, l'antico porto di Copenaghen, quando ha visto Sinner. "All'inizio - ha affermato al tabloid - ho pensato che non potesse essere lui perché la sera prima aveva giocato la finale a Roma. Ma poi dico: 'Jannik', e lui si gira". Da qui la richiesta di una foto ricordo e un piccolo scambio di battute.