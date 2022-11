Qatar 2022, Maguire perseguitato in campo: “Fott***”, si sente tutto in mondovisione

27 novembre 2022 a

a

a

Harry Maguire deve fare i conti con una pressione enorme ogni volta che mette piede in campo. In questa stagione ha anche perso il posto da titolare, con il Manchester United che senza di lui ha migliorato decisamente prestazioni e risultati. Sarebbe però ingeneroso addossare tutte le colpe a Maguire, che in Nazionale invece è ancora titolare e anzi finora è stato uno dei migliori della sua squadra.

Un disastro mondiale? Quel (grave) sospetto sul pallone usato in Qatar

In particolare contro gli Stati Uniti il difensore è stato il migliore in campo per l’Inghilterra, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 e ha dovuto rimandare la qualificazione agli ottavi di Qatar 2022. Nonostante l’ottima prestazione, Maguire è stato bersagliato in maniera imbarazzante da un hater, che ha vomitato insulti nei suoi confronti praticamente per tutta la partita. Un episodio che non è passato inosservato perché il “nemico” di Maguire era posizionato proprio accanto a uno dei microfoni della tv.

L'Inghilterra sbatte sugli Stati Uniti: pari senza reti. E ora nel girone B...

“Harry fott*** Maguire, fai schifo”, è stato il ‘benvenuto’ del tifoso, che tra l’altro era posizionato a ridosso del campo e quindi non è da escludere che il difensore inglese possa aver sentito almeno una parte degli insulti che gli sono stati rivolti. “Vuoi segnare un altro autogol?”, “perché la tua testa è così grande?”, e così via: l’hater è andato avanti per tutta la partita, nonostante Maguire abbia tenuto in piedi la Nazionale inglese.