Messi, bufera in Qatar: "Come ha usato la maglia messicana", chi vuole picchiarlo

Il campione messicano di pugilato, Canelo Alvarez, infuriato contro Leo Messi. Dopo la vittoria con il Messico, in un filmato realizzato da Nicolas Otamendi, viene cantato a squarciagola il coro preferito di Messi: "Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel, dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai/Non te lo so spiegare, perché non capirai, le finali che abbiamo perso per quanti anni ho pianto/Ma so che è finita, perché al Maracanà la finale con le brazucas l'ha vinta ancora papà/Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati, voglio vincere il terzo, voglio essere campione del mondo/E possiamo vedere Diego, in paradiso, con Don Diego e con Tota, incoraggiare Lionel”.

Ma ai piedi di Messi, si è vista la bandiera del Messico. E l’immagine che ci avesse pulito il pavimento dello spogliatoio non è passata inosservata, seppur le immagini non si vedano con certezza. Fatto che ha provato la rabbia di Canelo Alvarez, attuale detentore del titolo mondiale dei supermedi e considerato uno dei pugili più forti in circolazione. Il 32enne è esploso nella notte su Twitter, minacciando la Pulce: "Hanno visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera??? Preghi Dio che non lo trovi!! Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!!”. Post che hanno scatenato il putiferio, tra chi difende l’argentino e chi da ragione ad Alvarez. Chissà ora che non intervenga Messi con una risposta o meno, preferendosi in tal caso concentrare sul prosieguo del suo torneo.