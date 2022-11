Qatar 2022, Pulisic piega l'Iran: Usa agli ottavi, Inghilterra a valanga

29 novembre 2022 a

La partita più politica di Qatar 2022 finisce con la vittoria 1-0 degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli americani si qualificano così agli ottavi di finale dei Mondiali come secondi nel Gruppo B alle spalle dell'Inghilterra, che ha vinto 3-0 il derby britannico contro il Galles. Decisivo all'Al Thumama Stadium di Doha il gol siglato da Pulisic nel primo tempo. Ora Weah Junior e compagni sfideranno l'Olanda sabato 3 dicembre alle ore 16 mentre l'Inghilterra se la vedrà col Senegal.

Match teso e combattuto quella tra iraniani e statunitensi, soprattutto nel primo tempo. Tanta intensità, ma pochissime occasioni, nella prima frazione è successo davvero poco: il primo squillo è stato di Musah, con una conclusione sparata in curva. Si è giocato però a una sola porta, con la squadra di Berhalter a trazione anteriore soprattutto nella parte finale. Al 38' è arrivata la giocata che ha deciso il match: l'apertura di McKennie a centrocampo ha pescato Dest sulla corsia destra, abile a servire di testa Pulisic, che in anticipo sulla difesa asiatica ha trovato la rete dell'1-0. In pieno recupero Weah ha trovato la rete del 2-0, ma l'azione è stata annullata per una posizione irregolare. Nella ripresa, reazione d'orgoglio dell'Iran che aveva bisogno dei 3 punti per qualificarsi, con varie occasioni per il pari sfumate all'ultimo.

Nell'altra partita del girone, dopo un primo tempo in controllo ma senza squilli, l'Inghilterra travolge Bale e compagni nella ripresa: Rashford e Foden sbloccano la partita con un gol a testa nello spazio di due minuti, poi la doppietta del bomber del Manchester United che raggiunge a quota tre gli altri giocatori in vetta alla classifica marcatori. Galles ultimo con un solo punto in tre partite.