Qatar 2022, Germania travolta dallo scandalo: poco prima dell'eliminazione...

Come il Belgio, la Germania è una delle grandi deluse di questo Mondiale. Nonostante la vittoria di rimonta sul Costa Rica, i tedeschi sono fuori. Primo l’incredibile Giappone — vera sorpresa del torneo insieme al Marocco —, poi la Spagna di Luis Enrique. Battuta proprio dalla Nazionale del Sol Levante, che ha costretto la Nazionale dell’ex tecnico del Bayern, Flick, al terzo posto nel girone E. Un vero e proprio incubo, con la Germania che viene eliminata per la seconda volta di fila ai gironi dopo l'edizione del 2018. I tifosi sono ovviamente furiosi, anche per un dettaglio svelato da Bild.

Il volo di ritorno per la Germania era già stato prenotato

Secondo il principale quotidiano sportivo tedesco, infatti, la federazione aveva infatti già prenotato un volo di ritorno prima della partita decisiva con il Costa Rica. Un particolare che fa pesare ancora di più l'eliminazione. La Germania partirà dunque venerdì alle ore 14:30 verso Francoforte. Lo stesso c.t. Hansi Flick, intanto, non pensa di rassegnare le proprie dimissioni, per nulla intenzionato a passare la mano. Almeno questo è ciò che ha dichiarato al network Ard chiarendo che: "Io e la mia squadra di allenatori abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo preparato bene la squadra, ma non è bastato".

Più laconico Muller: "Un vero disastro — ha detto —. È incredibilmente amaro per noi perché il nostro risultato sarebbe stato sufficiente. È una sensazione di impotenza", lasciando poi intendere ad alcuni tifosi di esser al passo d'addio con la nazionale. "Dobbiamo farci un esame di coscienza” le parole di Havertz, autore di una doppietta contro la Costa Rica che non è bastata.