Germania, Flixbus si ribalta in autostrada: un'attrice italiana tra i feriti

Brutto incidente in Germania, dove un Flixbus si è ribaltato in autostrada lo scorso venerdì. Tra i 23 feriti anche la nota attrice italiana Francesca Nunzi, "C’era sangue dappertutto, ci siamo trovati ribaltati”, hanno raccontato alla Bild alcuni dei 53 passeggeri. L'autobus, partito da Copenaghen e diretto a Vienna, è uscito fuori strada, ribaltandosi, a uno svincolo che porta a Röbel. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente.

Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, i soccorritori sono subito giunti sul posto. E lì ci hanno messo circa due ore a estrarre i feriti, soprattutto quelli più gravi, dal mezzo. Sul luogo dell'incidente anche i servizi d’emergenza, i vigili del fuoco e un elicottero di soccorso. Per consentire le operazioni, inoltre, le autorità hanno isolato l’area della strada per tutta la mattinata di venerdì 4 luglio. L'azienda ha espresso “grande sgomento” per l’incidente e ha riferito che sta collaborando con le autorità per capire e accertare la dinamica dell’incidente.