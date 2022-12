"Roberto Palpacelli, tennis & eroina": ascolta "Sfighe", il podcast di Andrea Tempestini

04 dicembre 2022 a

"Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", il podcast di Andrea Tempestini. Ecco "Roberto Palpacelli, tennis & eroina", la decima puntata, dedicata al "più forte di tutti", così come da titolo di un meraviglioso libro scritto dal Palpa con Federico Ferrero. Roberto era - anzi, è tutt'oggi - un tennista. E da ragazzo mostrava un talento raro. Peccato che il Palpa scopra sin da ragazzino altre passioni: la droga e l'alcol. E la sua vita si trasforma in un calvario, in un vortice di dipendenze e disperazioni. Eppure, un barlume di carriera tennistica, in un qualche modo, è sempre sullo sfondo. Nel 1997, quando è tossico e alcolizzato e subito dopo essersi spappolato una mano, strappa un set a Ivan Ljubicic. Tre mesi dopo entra in clinica. Oggi, spiega, in un qualche modo si è fermato. E si è salvato.

