Qatar 2022, Mbappè trascina la Francia: Polonia rispedita a casa

La Grande Armée francese non conosce ostacoli. Grazie ai gol ancora di Giroud e Mbappé, la Francia campione del Mondo liquida la Polonia 3-1 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Protagonista assoluto il solito Mbappé: l'attaccante del Psg, che molti vedono come l'erede naturale di sua maestà Pelè, trascina i transalpini con un assist e due gol a coronamento di una prestazione sensazionale. Per Mbappé sono già cinque i gol in questo Mondiale, di cui è il capocannoniere e la stella indiscussa. Giroud segna invece il suo terzo gol nel torneo, 52esimo con la nazionale francese, superando Thierry Henry e diventando il capocannoniere nella storia dei Bleus. E a proposito di record, il portiere Lloris colleziona la 142esima partita in nazionale, eguagliato il record assoluto di Lilian Thuram. Lloris eguaglia anche Henry e Barthez per il maggior numero di presenze in Coppa del Mondo con la Francia con 17. Nei quarti la Francia attende la vincente di Inghilterra-Senegal di questa sera. Saluta il Mondiale la Polonia di Lewandowski, che oggi ha provato a far vedere qualcosa di più in termini di gioco sfiorando anche il clamoroso vantaggio ma che alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla superiorità della Francia.

Nella Francia, Deschamps sceglie Giroud unica punta con Dembélé, Griezmann e Mbappé sulla trequarti. In mediana, il giovane Tchouameni affianca Rabiot mentre Varane e Upamecano guidano la difesa con Koundé e il milanista Theo Hernandez sulle fasce. Nella Polonia, Michniewicz si affida al centravanti Lewandowski con Zielinski e Kaminski a supporto sulla trequarti. Difesa tutta 'italiana' con lo juventino Szczesny in porta, l'eterno Glik del Benevento, Kiwior dello Spezia, Bereszynski della Samp.Come prevedibile è la Francia a fare la partita, campioni del Mondo subito pericolosi con un colpo di testa di Varane di poco alto su angolo di Griezmann. Mbappé è subito devastante con le sue accelerazioni sulla sinistra, l'attaccante francese mette in mezzo una serie di cross invitanti su cui Giroud e Dembelé non arrivano. A cavallo del quarto d'ora ancora Francia pericolosa prima con un destro dalla distanza di Tchouameni, poi con un sinistro rasoterra di Dembelé e quindi con Giroud in mischia: Szczesny non si fa sorprendere. La Polonia prova a reagire con un sinistro potente dalla distanza di Lewandowski di poco a lato. Poco prima della mezzora clamorosa occasione fallita dalla Francia, con Giroud che tuttolo solo davanti alla porta non arriva in spaccata su un cross basso dalla destra di Dembelé. Ci prova poi lo scatenato Mbappé con un sinistro potente sull'esterno della rete, dopo essersi liberato alla grande di un difensore. La Polonia però non sta a guardare e poco dopo sfiora a sua volta il vantaggio con Zielinski: decisive le respinte di Lloris e Varane sulla linea. Prima dell'intervallo la Francia alla fine passa con Giroud, che servito in profondità da Mbappé batte Szczesny con un diagonale mancino imprendibile.

In avvio di ripresa la Polonia prova ad alzare il baricentro per pervenire al pareggio, ma inevitabilmente così lascia spazio alle micidiali ripartenze francesi con Mbappé e Dembelé imprendibili sulle due corsie laterali. Ogni volta che i due accelerano per la difesa polacca sono dolori, così dopo dieci minuti Mbappé sfiora il raddoppio con un destro dal limite deviato da un difensore che termina di poco a lato con Szczesny spiazzato. Il ct polacco Michniewicz si gioca la carta Milik per dare man forte a Lewandowski in avanti, dentro anche il romanista Zalewski sulla fascia. Ma nonostante il cambio di assetto dei polacchi è sempre la Francia a rendersi pericolosa ancora con una deviazione di tacco di Giroud sull'esterno della rete su cross da destra di Kounde. A un quarto d'ora dalla fine arriva così il meritato raddoppio francese firmato da uno stratosferico Mbappé, con un destro micidiale all'incrocio a coronamento di un contropiede da manuale orchestrato da Giroud e Dembelè. Per la Polonia è il colpo del ko. Il finale di gara è pura accademia, con la Francia che controlla e al 91' trova anche il 3-0 con un destro all'incrocio di un immenso Mbappé. Per la Polonia non c'è nulla da fare, anche se prima di fare le valige e tornare a casa si toglie almeno la soddisfazione di accorciare le distanze con un rigore di Lewandowski in pieno recupero.

