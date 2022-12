Olanda-Argentina, il gesto disgustoso di Martinez: il "segreto"

11 dicembre 2022 a

Argentina-Olanda non è ancora finita. Il portiere dell'Albiceleste, Emiliano Martinez è stato il protagonista assoluto della sequenza dei rigori che ha portato l'Argentina in semifinale con la Croazia. Dopo qualche ora da questo storico risultato, diversi tifosi si sono accorti di una circostanza particolare, una sorta di rito scaramantico che a quanto pare è servito all'Argentina. Il portiere dell'Albiceleste infatti ha fatto alcuni gesti che non sono passati inosservati sui social.

Ha cominciato col baciare il palo la traversa ma anche con gesti per innervosire gli olandesi che si alternavano sul dischetto. Ma una mossa su tutte ha davvero spiazzato i tifosi: un piccolo gesto compiuto prima di ogni rigore.

A quanto pare Emiliano Martinez ha sputato sui guantoni strofinandoli per bene. Ma subito dopo avrebbe accarezzato con gli stessi guantoni l'arbitro. Il quale a quanto pare non si è accorto della circostanza a dir poco elegante. E questo piccolo gesto scaramantico a giudicare dal risultato sarebbe stato "decisivo" per il passaggio del turno dell'Argentina. Ora Messi e compagni dovranno vedersela con la Croazia di Modric. Nell'altra semifinale la Francia sfiderà il Marocco. Due appuntamenti che potrebbero riservare sorprese clamorose con un Marocco lanciatissimo che ha già fatto vittime illustri lungo il suo percorso.