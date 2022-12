Marocco-Portogallo, la frase velenosa di Pepe: "Consegnategli la Coppa"

11 dicembre 2022 a

Marocco-Portogallo ha lasciato dei segni profondi sul Mondiale in Qatar. La sconfitta non è stata digerita dai portoghesi che hanno dato vita a un lungo e pesantissimo sfogo dopo il fischio finale. Il Marocco ha raggiunto la semifinale dove se la vedrà con la Francia. Ma i portoghesi sono convinti che ci sia una sorta di complotto pro-Argentina in questo Mondiale di Qatar 2022. E così dopo lo sfogo di cui vi abbiamo raccontato, quello di Bruno Fernandes, stanno facendo tanto rumore le parole di un suo compagno di squadra, Pepe.

Subito dopo la partita il giocatore ha tuonato: "È inammissibile che oggi abbia arbitrato un direttore di gara argentino dopo quello che è successo ieri, con Messi che si è lamentato. Dopo quello che ho visto oggi possono dare il titolo all'Argentina".

Una accusa fortissima che scuote l'intero Mondiale e che apre una polemica infinita in vista delle due semifinali. Ancora più duro il commento di Bruno Fernandes che ha parlato apertamente di manovre per favorire l'Albiceleste affidando Marocco-Portogallo a un arbitro argentino. Insomma il Mondiale si infiamma e le polemiche accompagneranno l'ultima fase di questo torneo così scoppiettante senza esclusione di colpi. Bisognerà attendere le due semifinali, Croazia-Argentina e Marocco-Francia per capire se i sospetti portoghesi siano fondati,