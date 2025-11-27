Mediaset, il colpaccio di Pier Silvio Berlusconi in Portogallo

Pier Silvio Berlusconi piglia tutto. E così dopo la tedesca ProsiebenSat1, operazione che apre le porte anche ai mercati di Austria e Svizzera, ora Mediaset entra e mette radici anche in Portogallo. Nelle scorse ore infatti Mfe-MediaForEurope ha acquisito una partecipazione del 32,9% (realizzata attraverso un aumento di capitale dedicato da 17,3 milioni di euro) in Impresa, gruppo multimediale leader dei media lusitani, editore delle reti televisive Sic e di pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui il settimanale Expresso.

A darne notizia, dopo una lunga trattativa, è stata direttamente una nota del Biscione in cui si specifica che l’investimento non prevede una quota di controllo. «Con questa operazione Mfe Mediaset amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all’intera penisola iberica. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset España, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo». Queste le parole usate dal numero uno di Mfe-Mediaforeurope, Pier Silvio Berlusconi, commentando l’ultima acquisizione.

«Impresa» ha aggiunto il top manager, «è un’azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant’è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale». La partnership di Mfe con la portoghese Impresa è un ulteriore passo che consolida il progetto europeo che hanno in mente i vertici di Mfe. E, con lo sbarco in Portogallo, ora diventano sei le nazioni Ue in cui il Gruppo televisivo opera».