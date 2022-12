Francia-Inghilterra, mani davanti alle telecamere: scoppia la bufera

11 dicembre 2022 a

Harry Kane non si dà pace. Dopo l'errore pesantissimo dal dischetto che ha condannato la sua Inghilterra a una cocente eliminazione dal Mondiale, il giocatore si è chinato a terra, piegato in due, per sfogare il suo dolore per una eliminazione che da quel dischetto appariva lontana. Ma le telecamere delle tv sono andate a cercare proprio il volto dell'uomo che ha fallito l'appuntamento con la Storia. Il rigore battuto contro la Francia è di quelli che fanno male e che difficilmente verranno dimenticati. La palla è andata fuori, oltre la traversa.

E a fine gara tutte le televisioni del mondo hanno cercato il volto provato dal dolore di Kane. Ma il portiere della nazionale inglese, Pickford, ha difeso il compagno con un gesto davvero pieno di significati. Il portiere ha infatti messo le mani sulla videocamera che cercava Kane per impedire di inquadrarlo.

Poi ha urlato una frase che fa riflettere: "Un po' di rispetto, per favore". Poi ha continuato alzando la voce: "Un po' di rispetto, un po' di rispetto". L'operatore alla fine ha desistito. Insomma il compagno di squadra ha voluto difendere l'attaccante dalle accuse inveitabili che gli pioveranno addosso. L'errore dal dischetto di fatto è costato caro all'Inghilterra che anche questa volta torna a casa a mani vuote...