Francia-Argentina, contagi a raffica: dramma in spogliatoio, finale stravolta

15 dicembre 2022 a

Un vero e proprio terremoto sportivo potrebbe abbattersi sulla finale Francia-Argentina. Di fatto già dalla notte di Francia-Inghilterra, subito dopo i quarti di finale, è cominciata una epidemia di influenza che ha messo ko alcuni elementi fondamentali della squadra, come ad esempio Rabiot che ha saltato la semifinale col Marocco.

E ora in vista della finalissima di domenica con l'Argentina comincia a salire la tensione e soprattutto la paura che altri casi possano ripetersi e dunque falcidiare la rosa a disposizione di Deschamps. Nello spogliatoio e nel ritiro della Francia sono ricomparse mascherine e anche gel igienizzante per cercare di controllare una parte dei possibili contagi.

Anche Coman sarebbe tra quelli sotto influenza. E così il ct dei transalpini si scaglia contro l'uso dell'aria condizionata: "Non c'è particolare preoccupazione per una possibile epidemia, sono casi di febbre dovuti agli effetti dell’aria condizionata negli stadi e nei vari ambienti, acuiti dagli sforzi sul campo. Certo, ormai siamo sensibili a tutto ciò che è virale e abbiamo preso le dovute misure". Insomma la finalissima ha un nuovo giocatore in campo: l'influenza. E la preoccupazione all'interno dello spogliatoio della Francia continua a crescere man mano che ci avviciniamo alla data x di domenica con la finalissima che assegnerà il titolo di "campione del mondo".

