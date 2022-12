Francia-Marocco, la nota ufficiale: "Due rigori", cosa può succedere

15 dicembre 2022 a

a

a

Francia-Marocco? Non è finita. Dopo la semifinale durissima che ha portato i Blues alla finalissima con l'Argentina, scatta un incredibile ricorso da parte della federazione marocchina contro l'arbitraggio del messicano Cesar Ramos Palazuelos.

Francia in finale, la partita del destino con l'Argentina. Marocco, solo applausi

Secondo i marocchini nel corso della partita sarebbero state prese delle decisioni discutibili che, sempre secondo i marocchini, avrebbero favorito la Francia. E in una nota ufficiale il Marocco fa sentire la sua voce: "La nostra Federazione ha presentato ricorso con forza contro l'arbitro della partita Marocco-Francia arbitrata dal signor Cesar Arturo Ramos – si legge nella nota ufficiale -. Abbiamo inviato un documento all'organo competente nel quale facciamo riferimento a situazioni arbitrali che ci hanno visto negare due penalty. Abbiamo anche espresso il nostro grande stupore per il fatto che il sistema di video assistenza non sia intervenuto".

Marocco-Francia, caos in strada. Montpellier choc, come hanno ucciso questo ragazzino | Video



Gli episodi che avrebbero fatto infuriare i marocchini sono due: il primo riguarda la scivolata di Theo Hernandez su Boufal in area di rigore, intervento non ritenuto falloso dal direttore di gara. Il secondo episodio è il presunto strattone su Amallah sempre in area di rigore, ma anche in questo caso l'arbitro ha lasciato proseguire. I marocchini hanno una possibilità che la Fifa possa mettere mano al dossier? Di fatto la richiesta ha poche possibilità di essere accolta, soprattutto per i tempi strettissimo: domenica alle 16 la coppa del mondo prenderà la strada di Parigi o di Buenos Aires.