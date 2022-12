Qatar 2022, "ladri, figli di putt***": chi è quest'uomo e perché è infuriato

16 dicembre 2022 a

a

a

Il quarto di finale tra Argentina e Olanda, vinto dall’Albiceleste ai calci di rigore dopo una clamorosa rimonta Oranje, ha fatto impazzire e non poco il 51enne giornalista Alejandro Fantino. Durante la cronaca del match all'interno del suo programma ‘Multiverso Fantino’, trasmesso dall'emittente sudamericana Neura Media, è rimasto infastidito dal comportamento dell’arbitro spagnolo Mateu Lahoz (che il designatore FIFA Collina ha mandato a casa proprio dopo quel match). Esplosione di rabbia che ha portato a diversi insulti in diretta, prendendosela poi con tutti gli spagnoli.

"L'arma segreta dell'Argentina": clamoroso, chi si allena con la squadra | Guarda

Fantino: “Arbitro figli di pu***na”

A fargli perdere la testa, sono stati soprattutto i dieci minuti di recupero concessi dal fischietto iberico (allo scadere dei quali l'Olanda ha tra l'altro trovato il gol del pareggio con il geniale calcio di punizione architettato dal c.t. Van Gaal e finalizzato da Weghorst, che ha portato la gara ai tempi supplementari). "L'imbecille dell'arbitro mi sta mettendo un certo timore — aveva detto Fantino — Gli spagnoli sono figli di pu***na, idioti. Come si fa a non arrabbiarsi. Rubano come l'Uruguay. Ci danno 10 minuti quando… ci hanno dato 10 minuti!”.

Leo Messi ha superato Maradona? La risposta arriva dal Qatar

In tanti chiedono un suo licenziamento

E ancora prosegue il 51enne: "Sono ladri! Ci derubano da 500 anni, 500 anni fa ci hanno rubato l'oro, l'argento, ci hanno portato malattie e ci hanno fatto ammalare. E ora questi figli di pu**na continuano a fot*ci! Figlio di pu*na! Ladri figli di pu**na! Ladri! Questo ladro ci ha dato 10 minuti di recupero!" ha quindi chiosato continuando ad urlare insulti rivolti a tutti gli spagnoli. Lo sfogo, naturalmente, è arrivato anche in Spagna, con i principali media del Paese argentino che hanno così ripreso Fantino per le dure parole. In tanti sui social hanno chiesto che il giornalista, autore di tale spettacolo negativo, venga licenziato e il suo programma cancellato.