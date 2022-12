Kylian Mbappè? "Ecco la sua compagna: la modella trans Ines Rau"

18 dicembre 2022 a

Gli occhi del mondo sono puntati sul Qatar: mancano infatti ormai soltanto pochi minuti alla finalissima tra Argentina e Francia per il titolo di campione del mondo. La tensione è alle stelle. La partita delle partite: Leo Messi contro Kylian Mbappè, probabilmente in questo momento i due giocatori più forti al mondo. La Pulce per il suo primo mondiale e per raggiungere il mito di Diego Armando Maradona, il francese per vincere il secondo mondiale a soli 24 anni.

E proprio a ridosso della partita ecco scatenarsi il gossip impazzito proprio su Mbappè, stella del Paris Saint-Germain, la stessa squadra in cui milita anche Leo Messi. Il leader tecnico indiscusso della Francia, infatti, starebbe vivendo un momento di assoluto successo e felicità anche in amore.

Già, le indiscrezioni si rincorrono numerose: Mbappè sarebbe infatti legato a Ines Rau, modella trans di 32 anni, la quale avrebbe confermato in prima persona la sua relazione con il fuoriclasse transalpino. Intercettata da Elle, infatti, Ines Rau ha commentato: "Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono". In attesa di conferme o di smentite, che arriveranno, se arriveranno, soltanto a mondiale concluso.