Messi-Mbappe', il gesto velenosissimo: quello che nessuno ha notato

Vecchie ruggini sono emerse tra Leo Messi e Kylian Mbappé nella finale dei Mondiali in Qatar. Finale che ha visto trionfare l'Argentina. I veri protagonisti del match, comunque, sono stati proprio loro due. Mentre l'attaccante argentino ha portato in vantaggio i suoi su calcio di rigore, segnando poi nei supplementari la rete del 3-2; il francese invece ha segnato la tripletta che ha permesso ai Bleus di giocarsi tutto ai rigori.

Argentina e Messi sul tetto del mondo: partita pazzesca, Leo nel nome di Diego

I due, che sono compagni di squadra al Psg, si sono resi protagonisti di un duro confronto a distanza. Il loro rapporto, comunque, non è mai stato dei migliori. Cosa che si è notata anche oggi, durante la combattutissima finale dei Mondiali, in occasione delle esultanze. Nel primo tempo, quando Messi ha realizzato il gol dell'1-0, la Pulce ha esultato con i suoi compagni per poi tornare lentamente a centrocampo. Sulla linea di metà campo, però, c'era proprio Mbappé. È stato allora che - come spiega Fanpage - "Messi ha sfoderato il pugnetto in direzione del suo "angolo" proprio sotto lo sguardo dell'avversario".

Qualcuno ha considerato quel gesto piuttosto malizioso. Mbappè, però, non ha fatto una piega e subito si è girato dall'altra parte. Il francese si è acceso solo nel secondo tempo, quando ha segnato prima su rigore e poi con una conclusione volante. Una conclusione con la quale ha beffato Martinez per il 2-2. A questo punto si è ripetuta la scena vista in occasione del gol dell'1-0 di Messi, ma ovviamente a parti invertite. Rientrando in posizione, Mbappé ha esultato alla maniera della Pulce. Anche il francese ha mostrato il pugno, apparentemente in direzione della sua panchina, trovando però sulla sua strada l'avversario.