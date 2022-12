Leo Messi? Cosa ha fatto questa notte: spunta una foto...

19 dicembre 2022 a

a

a

Quanto lo ha atteso, quel momento, Leo Messi? Quanto lo ha voluto? Quanto lo ha desiderato? E soprattutto: quanto se lo è meritato? È campione del mondo, la sua Argentina ha battuto ai rigori la Francia al termine della finalissima di Qatar 2022, probabilmente - anzi, sicuramente - la più bella finale dei mondiali di calcio che si sia mai vista.

Argentina campione del mondo, Leo Messi miglior giocatore del torneo. La Pulce ha letteralmente trascinato l'Albiceleste con un mondiale magnifico, inarrivabile: in gol agli ottavi, quarti, semifinale e anche in finale (doppietta, per non farsi mancare proprio nulla). Mai nessuno nella storia del calcio ci era riuscito.

E ora, Leo come Maradona. Ognuno la può pensarla come vuole, probabilmente il paragone è insensato per mille ragioni, ma Messi è come Diego almeno perché ha vinto il mondiale. Nessuno potrà più dire: sì, ma... E dietro a quel "ma" il mondiale che, fino ad oggi, gli era sfuggito. Quel mondiale che innalza ulteriormente il livello della leggenda, perché Messi leggenda lo era già. E da tempo.

E insomma: Quanto lo ha atteso, questo momento? Tanto. E ora se lo gode tutto. E lo racconta. E lo conferma. Già, perché su Instagram la Pulce ora ha svelato che cosa ha fatto questa notte, la prima da campione del mondo: si è portato la Coppa del Mondo in camera, sul comodino. Ci ha dormito assieme. E se lo è meritato. Si è coccolato quella coppa che, in campo, aveva baciato con dolcezza toccante. La dolcezza di questo momento che per Leo Messi, probabilmente, vale una vita intera.