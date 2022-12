Argentina, follia totale: si lancia di testa nel cassonetto, finisce così...

19 dicembre 2022 a

Campioni del mondo! L'Argentina trascinata da un epico, monumentale, sempre più leggendario Leo Messi si impone sulla Francia nella finalissima di Qatar 2022, probabilmente la più bella finale mondiale mai vista nella storia del calcio. E così 36 anni dopo Diego Armando Maradona, l'Albiceleste è nuovamente campione.

Ovviamente, subito dopo il triplice fischio è esplosa la festa. In tutta l'Argentina, a Buenos Aires ma anche e soprattutto negli spogliatoi della Seleccion. E il più scatenato era proprio Leo Messi, in completa estasi dopo il mondiale e il titolo di miglior giocatore del torneo: in un video che è stato pubblicato dal profilo ufficiale del quotidiano spagnolo Marca, ecco il capitano della Seleccion negli spogliatoi, coppa del Mondo in mano, mentre si lascia andare a un ballo scatenato.

Ma non è tutto. C'è anche un secondo video che sta letteralmente facendo il giro del mondo alla velocità della luce, video che parimenti arriva dalla festa dello spogliatoio argentino. Il protagonista è il più "loco" di tutti. Si tratta di un membro dello staff tecnico del ct argentino Scaloni, il quale per festeggiare si lancia di testa dentro a un cassonetto della spazzatura. E quando si dice "si lancia di testa", così come testimonia il video qui in calce, si intende letteralmente di testa...