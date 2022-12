Argentina, De Paul perde la testa: "Succhiatemi bene il ca***"

19 dicembre 2022 a

a

a

Argentina sul tetto del mondo, portata per mano dal suo fuoriclasse, Leo Messi, sempre più leggenda e leggendario. L'Albicelesete vince i campionati del mondo di Qatar 2022 contro la Francia, una vittoria strappata ai rigori al termine di una partita pazzesca, per certo la più bella finale di sempre: Argentina in vantaggio 2-0 e recuperata nel secondo tempo dalla Francia, poi nei supplementari altro vantaggio per la Seleccion e altro recupero dei galletti. Quindi il clamoroso epilogo dagli undici metri, la gioia, il trionfo, il delirio.

Già, vincere il campionato del mondo è il sogno di ogni giocatore di calcio, ma a riuscirci sono pochissimi. E insomma, sono emozioni inspiegabili, estreme, pazzesche. E spesso a caldo ci si fa travolgere da quel mix esplosivo. Questo infatti è esattamente quel che è accaduto a Rodrigo De Paul, ex Udinese, ora all'Atletico Madrid, dove però non ha riscosso almeno fino ora il successo e il consenso ottenuto in Serie A. Ma non solo: dopo la partita d'esordio al mondiale dell'Argentina, la clamorosa sconfitta con l'Arabia Saudita, era stato criticato in modo durissimo, feroce, quasi massacrato.

Macron si avvicina? Mbappè lo umilia in mondovisione: il gestaccio | Video

Così dopo la partita, dopo il trionfo, ecco che De Paul ha voluto rispondere alle critiche che aveva incassato nel corso della competizione, critiche piovute soprattutto dall'Argentina. No, non ha dimenticato. E così, in una story sui social in compagnia di Otamendi, eccolo che nel bel mezzo dei festeggiamenti urla: "Per tutti quelli che mi hanno massacrato... ora mi succhiano bene il ca***. Mi avete massacrato da ogni parte". Sfogo comprensibile ma dai toni assai più che censurabili. Così come censurabile è stata la trovata di Emiliano Martinez, il portiere argentino premiato come miglior difensore del mondiale, il quale ha pensato bene di usare il premio per prodursi in un gesto di rara volgarità nei confronti dei tifosi francesi.