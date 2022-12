Francia, la bomba-Benzema dopo la finale: "Finisce qui"

19 dicembre 2022 a

Dopo la cocente delusione del Mondiale di Qatar 2022, che avrebbe voluto vivere da protagonista, Karim Benzema ha deciso di comunicare ufficialmente il suo addio alla nazionale francese. Lo ha fatto nel giorno del suo 35esimo compleanno: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso. Ho scritto la mia storia e la nostra finisce qui”, ha scritto sui social.

L’ultimo vincitore del Pallone d’Oro aveva recuperato in fretta e fura da un infortunio per poter aiutare la Francia al Mondiale, ma Didier Deschamps ha optato per decisioni diverse: massima fiducia in Olivier Giroud (sostituito al 40’ del primo tempo della finale, dopo un torneo di alto livello) e Benzema a casa. Una delusione cocente per l’attaccante del Real Madrid, che non ha voluto nemmeno andare a Doha per assistere all’ultima partita. Karim è infatti rimasto ad allenarsi in Spagna, rifiutando l’invito di Emmanuel Macron che avrebbe voluto che fosse almeno allo stadio.

Insomma, l’epilogo di Benzema con la Francia non è stato affatto dei migliori. L’attaccante era tornato in nazionale dopo sei anni di assenza, diedi da una brutta vicenda extra-calcistica. Il rapporto con Deschamps pare che fosse abbastanza teso: a ciò vanno aggiunte le voci secondo cui Benzema non era ben voluto da gran parte dello spogliatoio francese.