Camila Giorgi indagata per falsi vaccini Covid

C'è anche Camila Giorgi, nome di punta del tennis femminile italiano, tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta a Vicenza su falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass. Un'inchiesta che rischia di avere risvolti clamorosi, visto che l'altra indagata vip è la cantante Madame, tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo (sviluppi giudiziari permettendo).

La Giorgi, 30 anni, vincitrice del Canada Open 2021, il 6 giugno del 2022 ha raggiunto il suo più alto piazzamento in carriera nel ranking Wta, il. Mentre, attualmente è al 67esimo posto nella classifica mondiale. Insieme alla 20enne artista vicentina (al secolo), è rimasta ora invischiata nelle indagini della Procura di Vicenza che lo scorso febbraio avevano portato all'arresto di tre persone, di cui due medici. Il reato ipotizzato a carico della cantante e della tennista - riferisce il Giornale di Vicenza - è di, per presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green passi".





Madame e Giorgi sono nella lista dei clienti di uno dei medici arrestati, ma non sono sue pazienti. Secondo l'ipotesi d'indagine, potrebbero essersi recate appositamente nello studio di Vicenza per ottenere il Green pass pur non essendosi sottoposte alla profilassi obbligatoria per legge. Resta pero ancora da accertare se le due ragazze abbiano effettuato o meno la vaccinazione. I due medici nel frattempo sono tornati in libertà una volta caduto il rischio di reiterazione del reato.