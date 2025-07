Vicenza, troppo caldo nella buca: operaio in coma

Malore per il caldo. Due operai della Salgaim ecologic sono stati colti da un mancamento dovuto alle elevate temperature o alle esalazioni. Entrambi stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30. Uno dei due è riuscito a tirarsi fuori dalla buca ed è stato ricoverato in codice giallo, mentre il secondo è stato soccorso in condizioni gravissime, è in coma, all’interno dell’azienda nel Vicentino. Sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, è in condizioni critiche.

All'interno dell’azienda sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal dell’azienda sanitaria e le ambulanze del 118. Una prima ricostruzione riferisce che i due lavoratori, operai di una ditta specializzata in recupero e lavorazione di residui di scarti animali, erano impegnati in una buca cisterna di un impianto industriale nel comune vicentino. Per motivi ancora da accertare, sono stati colti da malore improvviso quasi contemporaneamente.