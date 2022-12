Oliviero Toscani, Malagò lo asfalta: "Sportivi cretini? Parole volgari e oltraggiose"

24 dicembre 2022 a

Secondo Olivero Toscani tutti gli sportivi sono degli "emeriti cretini". La frase che sta scatenando le polemiche è legata alla vicenda di Cherif Traorè che avrebbe ricevuto in dono dai suoi compagni di squadra una banana, un caso di razzismo che ha sconvolto il mondo dello sport. E Toscani, commentando quanto accaduto ha affermato: "Quelli che hanno regalato la banana degli emeriti cretini, come tutti gli sportivi".

Ebbene, proprio l'ultima parte di questa frase pronunciata da Toscani, ha fatto infuriare e non poco il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò. Il presidente del Coni ha infatti risposto a tono alla frase di Toscani difendendo tutti gli sportivi che "cretini non sono": "Ritengo che le frasi che ha detto qualifichino lui piuttosto che screditare un settore che è da sempre un orgoglio per il Paese. L'increscioso episodio che ha coinvolto Cherif Traoré è figlio di una barbarie culturale inaccettabile, da contrastare appellandosi proprio ai valori dello sport e isolando chi mette in atto azioni e atteggiamenti lontani dalla logica su cui si fondano.

È inaccettabile che la condanna di una circostanza deplorevole sia diventata motivo di attacco indiscriminato al nostro mondo. Non possiamo permettere che questo signore oltraggi con considerazioni volgari un movimento che per anni ha fotografato in molteplici espressioni". Insomma lo scontro è aperto, ma di certo le parole di Toscani hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo dello sport.