Leo Messi, "grazie papà": il video che sconvolge l'Argentina

26 dicembre 2022 a

a

a

"Gracias Papà Lionel", grazie papà Leo Messi. L'Argentina è ancora in preda all'ebbrezza per il titolo Mondiale vinto una settimana fa in Qatar, e chissà per quanti mesi (forse anni) andrà avanti la impressionante festa di popolo che ha visto 5 milioni di tifosi invadere le strade del Paese per abbracciare idealmente o tentare di farlo fisicamente gli eroi della Seleccion tornati a Buenos Aires con la Coppa del mondo in mano.

"Chissà come mai". Salt Bae, le foto con Messi? Rovinosi sospetti su Infantino | Guarda

Qualche pazzo, per la verità, ha provato addirittura a salire sul pullman celebrativo dell'Albiceleste, tuffandosi per svariati metri da un cavalcavia e schiantandosi drammaticamente al suono. Per la cronaca: il fesso si è fatto malissimo, ma non è morto. Anzi, i telefonini l'hanno ripreso mentre sdraiato sulla barella e semi-immobilizzato trovava la forza di agitare il braccio e intonare i cori degli ultrà.

"Che cosa ha fatto": tempesta di insulti sulla moglie di Messi, ecco perché



Ovviamente, è sempre Messi a catalizzare la gioia degli argentini. E in occasione del Natale, ecco lo spot che rappresenta il 10 come Babbo Natale. Non molto originale, forse, ma sicuramente d'effetto. Un bimbo, sotto l'albero, scarta emozionatissimo un pacco regalo. Dentro, ci trova la Coppa del mondo. Con gli occhi lucidi, ringrazia "papà Lionel". A meno di un'omonimia, si tratta proprio di Messi. La prova, definitiva, che la Pulce è a tutti gli effetti seduto a fianco di Diego Armando Maradona, fino a pochi giorni fa l'unico uomo dei miracoli.