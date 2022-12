De Paul infortunato? Dove e come lo beccano: disastro Argentina

30 dicembre 2022 a

Tra i protagonisti della vittoria al Mondiale in Qatar, ma un video del 23 dicembre ha fatto piombare Rodrigo De Paul nella bufera. Dalla Spagna, infatti, fa discutere un video compromettente nel quale è in compagnia della fidanzata (prossima sposa): i due sono su un palco e festeggiano il trionfo in Coppa, ma a un certo punto lei gli salta sulle spalle, durante il suo concerto e insieme inscenano una sorta di balletto. Il problema è un altro: il centrocampista dell'Atletico Madrid è ufficialmente infortunato, ha un problema muscolare alla coscia. E vederlo danzare in maniera così spensierata gli ha attirato polemiche e critiche.

I tifosi in coro: “Ma non era infortunato?”

La presenza sul palco di De Paul e la sua futura moglie è da ricollegarsi al concerto della cantante Tini in Argentina, prima del ritorno in Spagna. La sua permanenza in Argentina s'era prolungata di qualche giorno per ragioni familiari, poi è spuntata quella breve clip e in Spagna l'hanno presa male. Nelle immagini si vede De Paul che prende il microfono e ringrazia il pubblico mentre impugna una copia della Coppa del Mondo poi intona un "dale campeon" che fa ballare la folla. "Ma non era infortunato?", è la media dei commenti che lo riguardano. Evidentemente deve essere guarito, sussurra qualcun altro con malizia. Alle malelingue aveva già risposto dopo la finale dei Mondiali. Lo fece usando parole forti, senza peli sulla lingua, abbandonandosi a uno sfogo abbastanza volgare: "Mi avete massacrato – disse – adesso dovete sul….".