Francia, Benzema umilia Deschamps: cosa fa con Ancelotti

Il Real Madrid continua a volare e si prende la testa della classifica della Liga. Con il Valladolid è Benzema-show. Una sua doppietta nella ripresa regala a Carlo Ancelotti 3 punti fondamentali per la corsa verso il titolo di campione di Spagna. Benzema è apparso in forma e ben determinato a dare il massimo con la maglia dei Blancos. Ma di fatto la sua prestazione fa discutere (e parecchio) in Francia.

Il giocatore infatti è reduce dall'esclusione dal Mondiale dopo un infortunio giudicato troppo grave dallo staff medico della Nazionale. Successivamente, dopo la finale persa con l'Argentina, il suo agente di fatto ha mostrato i risultati dei test e dei controlli fatti da Benzema. Secondo il giocatore e anche secondo il suo agente, sarebbe stato possibile un rientro in squadra anche in vista dei quarti di finale.

Di certo la Francia non sapra mai come sarebbe finita la partita decisiva con l'Argentina con in campo il pallone d'oro. E i due gol messi a segno proprio conto il Valladolid sono un altro schiaffo in faccia a Deschamps che è stato il primo a voler fuori dalla Nazionale l'attaccante francese. Al suo posto, il ct ha schierato Giroud, per lui un ottimo mondiale, ma di fatto non ha inciso sulla finale, uscendo dal campo dopo soli 40 minuti.