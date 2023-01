Francia, Lloris incontra Martinez nel tunnel: finisce male

02 gennaio 2023 a

Un faccia a faccia d'altri tempi. Un vero e proprio duello quello tra Lloris e Martinez che si sono rivisti sotto il tunnel dello stadio degli Spurs per Tottenham-Aston Villa. Lloris è l'estremo difensore della squadra di Conte mentre Martinez difende i pali dell'Aston-Villa. Quando si sono rivisti il più freddo è stato proprio Lloris che non ha certo dimenticato il gestaccio di Martinez subito dopo il fischio finale e i festeggiamenti con tanto di bambolotto con la faccia di Mbappè esposto sul pullman dell'Argentina durante la sfilata a Buenos Aires. E così Lloris ha tentato fino all'ultimo di ignorare Martinez.

Ma quando mancava una manciata di minuti all'ingresso in campo, Martinez ha voluto salutare Lloris tendendogli la mano. La reazione del francese è stata di ghiaccio. Senza mai abbassare lo sguardo ha risposto al gesto in modo freddo e distaccato. Una circostanza che di certo non è passata inosservata e che di fatto è rimasta impressa nei video che girano sul web. Insomma, a quanto pare Francia-Argentina non è affatto finita.

Troppe le polemiche dopo la finalissima di Qatar 2022 e di fatto ora Martinez raccoglie i frutti del suo comportamento davvero inqualificabile dopo la vittoria del Mondiale. Non certo un comportamento sportivo.