Belen Rodriguez afferra Spalletti: cosa lo costringe a fare

Luciano Spalletti non vedere l’ora di vedere il suo Napoli nel big match con l’Inter. Forti del primo posto in classifica, gli azzurri sono pronti a riprendere da dove avevano lasciato prima della pausa per il Mondiale: dovranno però fare i conti con i nerazzurri, determinati a riaprire la corsa scudetto e a regalarsi una grande vittoria per riprendere slancio.

Prima della ripresa degli allenamenti, Spalletti ha festeggiato il Capodanno in un locale napoletano: curiosamente è lo stesso scelto anche da Belen Rodriguez, che allo scoccare della mezzanotte ha voluto coinvolgere l’allenatore del Napoli nel classico trenino. Il video postato sui social è subito diventato virale e ha strappato un sorriso, con Spalletti praticamente “costretto” a cedere alla showgirl argentina. Tornando all’attualità rappresentata dal big match di San Siro, Spalletti ha voluto subito mettere a tacere le polemiche sulla designazione dell’arbitro Sozza: “Dobbiamo comportarci in modo corretto tutti e pensare meglio tutti, è un modo di ragionare che va eliminato”.

Abbiamo sviluppato in questo periodo di break quello che dovevamo fare - ha spiegato Spalletti - abbiamo lavorato in profondità sulle qualità che ci vogliono, valutando individualmente i calciatori che tornavano dal Mondiale e quelli rimasti in vacanza, per abbinare la tipologia di lavoro. Abbiamo avuto ottime risposte. Oggi non è un ripartire, con la testa siamo rimasti a dove avevamo lasciato. Abbiamo iniziato questo bellissimo viaggio cinque mesi fa, anzi, un anno e mezzo fa, anzi, da quando sono qui. In questo viaggio non ci sono fermate né stazioni, ci fermeremo solo quando sapremo come sarà andata a finire, allora ci sarà la pausa per noi”.