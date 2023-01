Juve, super scippo al Milan: chi vuole affiancare ad Allegri

03 gennaio 2023 a

La Juventus non sa cosa ne sarà del suo campionato e soprattutto del suo futuro, dato che dovrà affrontare tutta una serie di processi che potrebbe portarla a subire pesanti sanzioni, o addirittura la retrocessione. Fino a quando non ci saranno le sentenze, i risultati dei bianconeri saranno sempre accompagnati da un asterisco, così come sarà difficile - per non dire impossibile - programmare il futuro a livello sportivo.

La Gazzetta dello Sport però ha lanciato un’indiscrezione interessante che riguarda Frederic Massara. Il braccio destro di Paolo Maldini al Milan è legato a Massimiliano Allegri da un rapporto di amicizia: i due sono stati compagni di squadra al Pescara di Giovanni Galeone. Se tutto dovesse andare per il meglio, a giugno la Juve vorrebbe attuare qualche cambiamento nell’area sportiva, che al momento è rimasta immutata ed è nelle mani di Allegri e Federico Cherubini.

“Piace l’idea di un uomo operativo - si legge sulla Gazzetta dello Sport - che abbia il gusto mix di esperienza e competenza. Tra i candidati (nella lista ci sono Cristiano Giuntoli del Napoli e Giovanni Rossi del Sassuolo) ce n’è uno molto caro all’attuale allenatore: è Frederic Massara che ha avuto un ruolo importante nella rinascita rossonera”. Come sottolineato, al momento si tratta soltanto di un’idea e tale rimarrà fino a quando la situazione in casa Juve non sarà chiarita.