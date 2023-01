Neymar, valanga di insulti per Pelè: "Messi lo avrebbe fatto"

04 gennaio 2023 a

a

a

"Se Neymar voleva essere liberato, sarebbe venuto. Neymar avrebbe potuto benissimo fare pressione sul PSG per venire qui. Ha già pressato più volte il club per partecipare alle feste, perché non ha chiesto al PSG di poter dire addio di persona a Pelé? Penso che Neymar, in quanto giocatore brasiliano, avesse l'obbligo di venire a vedere la bara di Pelé per salutarlo un'ultima volta. Era importante per il calcio brasiliano”. È l’attacco del giornalista brasiliano José Luiz Datena, durante una delle trasmissioni brasiliane più seguite, "Brasil Urgente”. "Se si fosse chiesto a Messi di non andare, avrebbe lasciato l'Argentina e l'avrebbe fatto… Vederlo qui sarebbe stata una immagine molto bella, un segnale forte per il calcio brasiliano”.

"Insegnalo agli angeli": Pelè morto, lo scherzo macabro all'attaccante italiano

Il giornalista: “Ai tempi di Pelé era diverso, Neymar pensa solo ai soldi”

E ancora: "Ai tempi di Pelé era diverso — prosegue Datena — i ragazzi non guadagnavano quasi niente e giocavano come matti, si divertivano a giocare a pallone. Oggi un ragazzo si diverte solo quando sta per firmare un contratto pensando al simbolo del dollaro… La presenza del padre di Neymar è importante? Certo che lo è. Ma non è Neymar”.

"Non ha fatto nulla per loro": l'ultima vergogna della sinistra è su Pelè

Il papà di Neymar: “Mio figlio mi ha chiesto di essere qui”

Ai funerali è apparso solamente il padre di Neymar, che ha provato a dare un significato all'assenza rumorosa del figlio ma non è bastato: "Oggi sono qui io per rappresentare la famiglia, abbiamo perso molto — ha detto il papà di O’Ney — Ha ispirato così tante persone e lo sport e ci ha portato qui oggi. Ha ispirato tutte le generazioni, è sempre stato un riferimento. Mio figlio mi ha chiesto esplicitamente di essere qui: sappiamo cosa vuol dire perdere qualcuno e non solo abbiamo perso un atleta, abbiamo perso un cittadino, la persona Pelé”. E alla fine, a chi insisteva nel sapere se Neymar Jr fosse arrivato, ha chiuso in modo lapidario l'argomento: "No, non verrà".