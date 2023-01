Gianluca Vialli, lo strazio: l'ex compagno crolla in diretta tv

06 gennaio 2023 a

Anche all’estero in tanti sono rimasti colpiti e dispiaciuti per la morte di Gianluca Vialli, che si è spento a Londra a 58 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Graeme Souness, ex compagno di Vialli ai tempi della Sampdoria, era in diretta sulla televisione inglese e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre parlava con i giornalisti di Sky Sports News.

"Aveva alzato bandiera bianca". Calvario; quando Vialli si è arreso alla malattia

In particolare la conduttrice Hayley McQueen ha chiesto a Souness il suo più recente ricordo di Vialli: “Non sono un dottore, ma quando lo guardavo mentre era in ospedale a Londra pensavo di vedere un uomo che era ancora in lotta quando era qui agli Europei. Penso che sia tipico di lui aver tenuto la cosa privata, così personale. L’ha affrontata come mi sarei aspettato che facesse. Era la sua battaglia, voleva affrontarla da solo. Non voleva che gli altri se ne facessero carico”. A questo punto Souness è scoppiato in lacrime e ha interrotto il collegamento.

A dare la notizia della morte di Vialli è stata la famiglia, che ovviamente è rimasta al suo fianco fino all’ultimo secondo. “Con incommensurabile tristezza - si legge nella nota - annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".