Cristiano Ronaldo umiliato dai ragazzini dello United: il video-choc

Un brutto addio al calcio che conta, quello di Cristiano Ronaldo. Prima il mondiale delle liti, del flop, delle panchine e dell'ultima occasione mancata per il Portogallo. Dunque l'esilio doratissimo in Arabia Saudita, con l'Al-Nassr, squadra con cui non ha ancora esordito a causa del tetto agli stranieri prima e alla squalifica che si era beccato in Inghilterra poi.

Nel frattempo, sono circolate voci circa un ruolo di CR7 nel promuovere la candidatura dell'Arabia Saudita, insieme ad Egitto e Grecia, per i mondiali 2030. Voci smentite dal suo nuovo club: "Teniamo a precisare che, contrariamente a quanto riportato, il contratto di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr non comporta impegni per alcuna candidatura ai Mondiali. Il suo focus principale è sull'Al Nassr e sul lavorare con i suoi compagni di squadra per aiutare il club a raggiungere il successo", ha fatto sapere il club.

Ma non è tutto, su Cristiano Ronaldo. Già, perché ora è emerso un filmato che gli farà male. Molto male. Si tratta di immagini in cui il portoghese viene irriso e umiliato dai ragazzini delle giovanili del Manchester United, club che ha abbandonato dopo aver sparato a zero contro società ed allenatore. E dopo aver fatto liti e sceneggiate che un giocatore non dovrebbe permettersi in una intera carriera, anche se ti chiami Cristiano Ronaldo.

Bene, nel video in questione si vedono alcuni ragazzini dell United a cui chiedono: "Meglio Cristiano Ronaldo e Leo Messi?". Le risposte sono a senso unico: tutti, o quasi, per la Pulce questione del mondo. E tutti sanno quanto Cristiano Ronaldo abbia sempre sofferto il paragone con Messi...