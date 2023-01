Chelsea, esordio-horror per Joao Felix: il video della disfatta

13 gennaio 2023 a

Arrivato per 11 milioni dall’Atletico Madrid, per Joao Felix non è stato un esordio positivo al Chelsea. Per i Blues la prima ufficiale del portoghese è stato un autentico disastro: nemmeno 24 prima arrivato in Inghilterra, è stato espulso a inizio ripresa per un brutto fallo commesso ai danni di Tete. Doveva essere la stella di questo match contro il Fulham valido per la settima giornata di campionato, e invece in meno di un'ora la partita del gioiello lusitano si è trasformato nel suo peggiore incubo.

Joao Felix, che falo su Tite

Dopo essere passato in vantaggio con Willian al 25’, il Fulham ha poi vinto la gara per 2-1 contro la formazione di Graham Potter, che aveva pareggiato con il gol di Koulibaly. Aveva iniziato titolare la sfida Joao Felix, e l’inizio non è stato neanche male, prima del rosso al 58’ per il brutto fallo su Tite. Espulsione diretta nonostante le proteste dei compagni di squadra, che hanno provato invano a far tornare il direttore di gara sui propri passi. Il giocatore, scuro in volto, si è diretto subito nel tunnel degli spogliatoi accompagnato da alcuni membri dello staff tecnico inglese.

Anche Jorginho infortunato nel finale

Nel finale è poi arrivato il gol di Vinicius, che ha dato al Chelsea un'altra delusione dopo le sconfitte con il Manchester City e il pareggio a sorpresa contro il Nottingham Forest. Il tecnico dei londinesi ha dovuto anche sostituire Jorginho per infortunio che ha complicato ulteriormente le cose.