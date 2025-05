Adriano Panatta clamoroso su Musetti: "Persa la speranza"

Se non esistesse Jannik Sinner, parleremmo di uno dei tennisti italiani più forti di sempre. Dal 1° gennaio 2025, Lorenzo Musetti è diventato un altro giocatore. Soprattutto sulla terra rossa, dove sta continuando a dare spettacolo. Dopo la finale di Montecarlo, vinta poi dal solito Carlos Alcaraz, il carrarese ha dato seguito alle ottime prestazioni. E a Roma potrebbe incoronarsi imperatore. Ieri, mercoledì 14 maggio, l'ennesima impresa. L'azzurro ha liquidato in due set Alexander Zverev. Il tedesco, oltre che essere il numero due al mondo, è anche detentore di due Internazionali d'Italia.

La prestazione di Musetti ha colpito Adriano Panatta. La leggenda del tennis italiano si è infatti fiondato su X per tessere le lodi del carrarese. ""eri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente - il commento di Adriano Panatta -. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto. Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti, sei un gran bel giocatore!!". Ancor più entusiasta Paolo Bertolucci. "Per Musetti la top 5 si avvicina sempre di più", ha scritto su X.

Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti,sei un gran bel giocatore!! — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) May 15, 2025

"Credo che la settimana di Monte Carlo sia stata un altro tipo di svolta, un salto nei top, come mentalità, non tanto come livello - ha spiegato Musetti dopo la vittoria su Zverev -. Per un giocatore, specialmente una persona, un ragazzo molto sensibile, sia al di fuori dal campo che in campo, come me, sta facendo la differenza. Anche stasera ho dimostrato di far vedere gli attributi, specialmente il cuore e la resistenza fisica, perché è stato un match molto fisico. Quindi veramente soddisfatto di questa vittoria".