Mudryk al Chelsea per 100 milioni: è una bomba contro Putin

In tempi di guerra, anche il calcio può fare qualcosa. Sono clamorosi gli sviluppi del passaggio al Chelsea di Mychajlo Mudryk, gioiellino dello Shakhtar Donetsk e dell'Ucraina. La cifra è mostruosa, 100 milioni di euro per un giocatore di 22 anni dal talento sconfinato (per il suo ex tecnico Roberto De Zerbi è "un potenziale Pallone d'Oro") ma con poca esperienza in Europa e di fatto due sole stagioni vere alle spalle. Ma la notizia, forse, è un'altra: lo Shakhtar ha annunciato lo stanziamento di 23 dei milioni incassati dal club londinese da destinare ad "aiutare i soldati e le loro famiglie" che stanno combattendo la guerra in Ucraina.



Il risultato: il calciomercato dà il suo piccolo contributo alla lotta degli ucraini contro l'esercito russo. Ancora più paradossale pensando al fatto che l'ex presidente del Chelsea è Roman Abramovic, l'oligarca russo (ma di origini ucraine) costretto a vendere i Blues a causa delle sanzioni imposte dal governo britannico proprio per la sua vicinanza a Vladimir Putin.



Lo Shakhtar ha lanciato il progetto Heart of Azovstal per sostenere i difensori di Mariupol e le famiglie dei caduti. "I loro atti di coraggio non hanno eguali nella storia moderna - ha dichiarato il presidente dello Shakhtar Rinat Akhmetov -. Sono loro, con il loro sacrificio e il loro coraggio, ad aver contribuito a contenere l'offensiva del nemico nei primi mesi di guerra e ad aver fatto sentire a tutti noi adesso la sensazione di inevitabilità della vittoria dell'Ucraina". Il denaro verrà utilizzato "per varie esigenze - spiega Akhmetov -. Dalla fornitura di materiale medico e protesi e supporto psicologico fino a richieste specifiche. Pe garantirne la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell'Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari". Il presidente dello Shakhtar ha infine annunciato che "giocheremo un'amichevole contro il Chelsea alla Donbass Arena in un Donetsk ucraino".