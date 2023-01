Francia, Deschamps fatto fuori dagli ex compagni: è bufera

18 gennaio 2023 a

Didier Deschamps è stato fatto fuori dalla chat di WhatsApp dei campioni di Francia ’98. A rivelarlo è L’Equipe, secondo cui sono diversi i motivi per i quali i compagni del ct francese hanno deciso di interrompere i rapporti con lui. Si è sempre detto che la Nazionale che ha vinto i Mondiali del ’98 era una sorta di famiglia, per questo ha fatto rumore che Deschamps sia stato escluso dalla chat di gruppo.

"Ha tastato il terreno". Caso-Zidane, indiscrezioni inquietanti su Macron

Tutta colpa di alcuni “sgarri” che avrebbe commesso l’ex centrocampista, che non si sarebbe presentato a due rimpatriate organizzate dal gruppo. Deschamps è infatti stato assente alla festa dei 50 anni di Zinedine Zidane, che si è svolta lo scorso giugno a Marrakech. In realtà il ct della Francia aveva un più che valido motivo per non prendere parte ai festeggiamenti: proprio in quei giorni era venuto a mancare il padre. Poi Deschamps non ha partecipato a una cena per celebrare i 25 anni del trionfo del 1998.

Da questo episodio si è arrivati alla rottura definitiva, perché secondo L’Equipe gli ex compagni avrebbero fatto pesare al ct francese la sua “assenza fissa” nella chat. In pratica Deschamps non scriverebbe mai ai suoi vecchi amici: il perché lo sanno soltanto loro, ma di certo le tante manifestazioni di apprezzamento per l’eventualità di Zidane ct francese non sono piaciute a Deschamps.