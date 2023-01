Milan massacrato dall'Inter? Rumors: "Cos'è successo a fine 1° tempo in spogliatoio"

19 gennaio 2023 a

"Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza e con troppi errori – ha detto -. È stato fatto troppo poco per puntare a qualcosa di meglio". È deluso Stefano Pioli dopo la finale di Riyah: il suo Milan, uscito con le ossa rotte dalla sfida contro l’Inter per 3-0, rischia ora di piombare in un momento di crisi pesante: "Non siamo abituati a sbagliare così tanto perché poi contro squadre così forti li paghi tutti – ha aggiunto –. Chiaramente non stiamo vivendo il nostro momento migliore, soprattutto a livello mentale". A fine primo tempo, addirittura, secondo quanto ricostruito da Mediaset, Paolo Maldini e Fabrizio Massara sarebbe scesi nello spogliatoio per sfruttare l'intervallo provando a parlare anche loro alla squadra insieme al mister.

Pioli deluso: “Non mi aspettavo una prestazione così”

Un tentativo per cercare di far vedere la presenza massiccia della società dopo i primi 45 minuti giocati assolutamente a un livello mai visto prima, e che comunque di certo non è migliorato nella ripresa. Lo 0-2 dei nerazzurri aveva già segnato una squadra che è stata incapace di reagire: "Non mi aspettavo una prestazione così perché conosco le qualità dei miei giocatori, ma in questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e a rimanere squadra – dice ancora Pioli ai microfoni nel post-gara –. Stiamo reagendo in maniera in maniera individuale e non collettiva ma i risultati negativi stanno pesando. Contro l'Inter non siamo riusciti a reagire”.

"Avevano fame?". Calhanoglu scatenato: come massacra il Milan

Pioli: “Dobbiamo crescere e migliorare”

L'allenatore dei rossoneri si è concentrato più sull'atteggiamento del gruppo totalmente diverso rispetto a quanto erano stati abituati i tifosi: "Abbiamo tante situazioni da sviluppare meglio – ha spiegato – Abbiamo preso due gol dov'eravamo ben piazzati, ma non organizzati. Tutto il gruppo deve crescere e migliorare. Ma singolarmente tutti devono fare meglio, questo è un duro colpo ma avremo la forza di reagire". Reagire insieme, anche con Maldini e Massara che purtroppo non sono riusciti a caricare la squadra durante l’intervallo.