Milan, drammatico crollo emotivo per Calabria: gli interisti lo distruggono

Un clamoroso tracollo per il Milan nella finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: dominio totale dell'Inter e vittoria per 3-0, vittoria che sta quasi stretta per il numero di occasioni create dai nerazzurri. Una lezione durissima per la squadra di Stefano Pioli, ufficialmente in crisi, pur se seconda in campionato.

E se la sconfitta pesa come un macigno per tutti, pesa soprattutto per Davide Calabria, il capitano, sostituito nella ripresa. E sorpreso dalle telecamere in lacrime mentre era seduto in panchina. Un crollo emotivo profondo, quasi preoccupante, che dà la cifra del momento che sta attraversando il Milan. Un'immagine che è subito diventata virale sui social e sulla quale i tifosi dell'Inter hanno picchiato durissimo.

Già, perché Davide Calabria è uno dei bersagli prediletti dai tifosi nerazzurri, complice il dito medio mostrato al termine del derby vinto dal Milan nell'ottobre 2020: a fine partita, il gestaccio del rossonero, probabilmente rivolto ai tifosi avversari.

E insomma, l'immagine di Calabria in lacrime è stata sfruttata dagli interisti per "vendicarsi" di quel presunto affronto, soprattutto perché il terzino oggi è il capitano degli odiatissimi cugini. E quella fascia ha un peso particolare. Un peso enorme. E le lacrime del capitano stanno lì a raccontarvelo.