Cristiano Ronaldo, il gesto con Messi: gelo in mondovisione

Oltre due anni di distanza dall’ultima volta, ma alla fine Cristiano Ronaldo e Leo Messi si sono ritrovati da avversari in campo. Lo hanno fatto a Riad, al King Farah Stadium, dove 24 ore prima si era giocata la Supercoppa italiana vinta dall’Inter sul Milan. Una partita, quella tra Psg e una selezione di giocatori provenienti da Al Hilal e Al Nassr, capitanata dal neoacquisto portoghese, finita 5-4 per i parigini, per spettatori impazziti dallo spettacolo e (quelli più ricchi) arrivati a pagare oltre 2 milioni di euro per un biglietto.

Ronaldo, scambio affettuoso con gli ex compagni Ramos e Navas

Alla partita, c’era grande attesa per quello che potrebbe essere l'ultimo duello tra i due grandi dominatori dell'ultimo decennio del calcio mondiale, e c'è chi ha speso addirittura tre milioni di euro per aggiudicarsi un biglietto.

Prima del fischio d'inizio, Ronaldo si è mostrato affettuoso con i suoi ex compagni di squadra del Real Madrid, Sergio Ramos e Keylor Navas, mentre il saluto con Messi è stato freddo e distaccato, una semplice stretta di mano. Segno di quanto la rivalità degli anni spagnoli sia ancora accesa, come lo si è visto diverse volte in campo, con la consapevolezza che questi due fenomeni ci fanno oramai divertire da tanto tempo.