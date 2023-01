Carlo Ancelotti si separa dal figlio? "A che club può dire sì"

26 gennaio 2023 a

Davide Ancelotti segue il padre Carlo ormai da 10 anni, prima come preparatore e adesso come vice allenatore. Presto però potrebbe presentarsi per lui l’opportunità di una panchina tutta sua: sarebbe una sfida molto intrigante, con il 33enne che avrebbe una prima possibilità di uscire dall’ombra del padre, che ne apprezza e riconosce le qualità tanto da volerlo sempre con sé nei top club in cui allena.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’Everton sta valutando Marcelo Bielsa come prima scelta per la panchina rimasta vacante dopo che Lampard è stato esonerato. Il tecnico argentino sembra però nutrire diverse perplessità, innanzitutto sulla squadra che non sarebbe costruita in maniera tale da rispecchiare lo stile di gioco che ha sempre in mente. Il fatto però che sia volato a Londra per incontrare i dirigenti è un segnale: un accordo potrebbe essere raggiunto, toccherà all’Everton riuscire a convincerlo.

L’alternativa principale a Bielsa, sempre secondo il Daily Mail, sarebbe una scommessa che risponde appunto al nome di Davide Ancelotti: il club inglese sarebbe disposto a presentare un’offerta formale al Real Madrid, dato che il figlio di Carlo fa parte dello staff. Terzo nome sulla lista dell’Everton è quello di Sean Dyche, che non entusiasma più di tanto: ha lasciato la panchina del Burnley a febbraio di un anno fa e non ha ancora trovato lavoro.