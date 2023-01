Ibrahimovic, "te lo sei dimenticato?": il veleno di Aguero

27 gennaio 2023 a

"Ricordo che abbiamo giocato contro lo United, con il Manchester City. Ero in panchina. E anche tu ti scatenavi. Dire che ‘si sono comportati male', penso che tu sia il meno appropriato per parlare". Aguero ha poi aggiunto: "Penso che prima di preoccuparti dell'Argentina, potresti preoccuparti del tuo Paese, dei tuoi giocatori, che non sono nemmeno negli ultimi Mondiali”. Risponde durissimo Sergio Aguero a Zlatan Ibrahimovic su Twitch. Lo svedese aveva criticato l’Argentina di Lionel Scaloni, lanciando la frecciata e dicendo "di essere preoccupato per gli altri giocatori in Argentina, perché non vinceranno altro. Messi ha vinto tutto e sarà ricordato, ma il resto si è comportato male e che non può essere rispettato. Lo dico da professionista di alto livello. Per me è segno che hanno vinto una volta, ma non lo rifaranno perché non si vince così".

Una risposta non piaciuta all’ex attaccante di City e Barcellona, che ha risposto per le rime alla punta del Milan. Il Kun prosegue: “Sei un giocatore abbastanza combattivo. Bravissimo, questo è indiscutibile, ma che combatte. Hai litigato con Guardiola, motivo per cui ti ha venduto al Barcellona. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera”. E ancora: "Hai colpito un avversario e hai fatto finta di essere stato colpito”.

Il ricordo di City-United

"Mi ricordo che giocavamo contro lo United quando ero il City, io ero in panchina e tu facevi interventi duri, contestavi l'arbitro — ha ricordato l'ex attaccante argentino — Se parliamo di comportarci male, penso che tu sia il meno indicato per parlare, perchè in campo ti sei comportato male. Qualche tuffo, un colpo che mi ricordo che hai dato a qualcuno in MLS con i Galaxy e poi hai fatto finta di essere colpito anche tu. Per te questo è comportarsi bene?". "El Kun" si riferisce a un episodio avvenuto nel 2018 nella sfida tra i Los Angeles Galaxy e il Montreal. Il centravanti svedese fu espulso dopo aver colpito Michael Petrasso.