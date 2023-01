Zaniolo al Milan? La clamorosa sterzata: cosa ha chiesto

27 gennaio 2023 a

Prima il no, ora il cambio di idea. Nicolò Zaniolo ora apre al Bournemouth, terzultimo in Premier League, dopo il rifiuto dell’approdo in Inghilterra. Così riporta Il Messaggero. Martedì sera chiude il calciomercato e per l'attaccante giallorosso resta una sola strada al momento percorribile, non quella che probabilmente aveva immaginato al momento dello strappo con il suo attuale club: il Milan si è infatti tirato indietro perché non è in grado di soddisfare le richieste della Roma, resta così il Bournemouth che ha presentato invece un'offerta formale ritenuta soddisfacente. La società giallorossa ha accettato la proposta, avvisando il giocatore di considerarlo ormai fuori dal progetto.

Zaniolo, inizialmente poco convinto dall'idea di trasferirsi in Premier pare quindi aver cambiato opinione o, quanto meno, secondo quanto riporta ancora Il Messaggero, ha dato mandato al suo procuratore, Claudio Vigorelli, di incontrare i dirigenti inglesi e ascoltare la loro offerta. Il club inglese ha offerto alla Roma 30 milioni di euro più 5 bonus, avvicinandosi alla valutazione che la società giallorossa dà a Zaniolo, mentre il Milan si era fermato una decina di milioni più indietro, oltretutto con la formula del prestito con diritto di riscatto, non obbligo. Friedkin, che già non voleva rinforzare una diretta concorrente alla corsa per la qualificazione alla Champions League, ha avuto quindi un motivo in più per spingere il giocatore in Premier League. Al momento, in attesa di nuovi sviluppi, si sta vivendo una situazione di stallo che non conviene né al giocatore né alla società, ma la rottura è certa.