Roma, assalto dei centri sociali alla sede di FdI

I blindati della polizia e i reparti mobili in assetto anti-sommossa a bloccare le strade. Per cosa? Per difendere la democrazia. Roma, quartiere Africano, Anno Domini 2025. Succede che sabato pomeriggio Gioventù Nazionale e Azione Universitaria (entrambi movimenti legati a Fratelli d’Italia) decidono di inaugurare la loro nuova sede al civico 29 di via Tripoli, zona nord-est della Capitale, e scatta la mobilitazione di centri sociali e collettivi rossi chiamati a raccolta da Azione antifascista Trieste-Salario. Stavolta è ancora peggio rispetto al solito, perché non si tratta di contestare un convegno (cosa già di per sé grave se è vero come è vero che esiste la libertà di parola) ma addirittura la nascita di uno spazio di confronto e dibattito che tra l’altro fa capo alla prima forza politica del Paese, ovvero quella che rispecchia più di tutte il pensiero degli italiani.

Da piazza Amba Alagi parte un corteo contro «razzisti, machisti, omofobi e squadristi» al grido di «le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco ma coi fascisti dentro» e «fascisti carogne tornate nelle fogne». Ah, l’antifascismo militante... Che aria tirasse lo si era già capito nei giorni prima, quando il tam tam social per il “presidio antifa” aveva alzato i toni. «Non ci sorprende che i fascisti abbiano così tanta facilità nel creare nuove sedi, sia politicamente, considerando che si tratta dell’organizzazione giovanile del partito di governo, sia economicamente, poiché, come abbiamo visto, Fratelli d’Italia non ha problemi nel finanziare squadracce fasciste», avevano arringato gli antagonisti. Volano anche uova e palle di vernice: per fortuna nessuno viene colpito e soprattutto non si registrano scontri tra manifestanti (che resteranno sempre a debita distanza dalla nuova sede) e forze dell’ordine. La gestione dell’ordine pubblico è perfetta.