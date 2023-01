Simone Inzaghi, sfogo in tv: "Allora hai capito male"

29 gennaio 2023 a

L’Inter torna a correre in campionato. La vittoria contro la Cremonese ha ridato fiducia all’ambiente e ha anche dato un pizzico di serenità a Simone Inzaghi che ha dovuto fare i conti con la sconfitta con l’Empoli che ha di fatto escluso i nerazzurri nella corsa sul Napoli. A Cremona l’Inter è apparsa ritrovata con un Lautaro in grande spolvero che ha letteralmente trascinato la squadra alla vittoria finale. Il tutto con una grande rimonta. Ma a fine partita c’è stato lo spazio per un po’ di nervosismo targato Inzaghi davanti alle telecamere. Ai microfoni di Dazn, l'allenatore nerazzurro analizza la partita e alla prima domanda in diretta tv risponde piuttosto piccato.

"Osservandola, non pareva particolarmente soddisfatto", esordisce il giornalista, che poi aggiunge: "Evidentemente il risultato poi salva tutto". E Inzaghi replica: "No, non salva tutto. Forse da bordocampo hai interpretato male, io sono contentissimo della prestazione della squadra".

Insomma, Inzaghi fa quadrato attorno alla squadra e non vuole sentire discussioni o elementi che possano mettere pepe nello spogliatoio. Sa bene che per ripartire bisogna serrare i ranghi e tenere la squadra compatta davanti alle difficoltà. I nerazzurri ora guardano con più fiducia a un posto Champions. Sarà una strada lunga e le concorrenti sono tante...